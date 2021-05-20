Hem yönetmiyor hem talan ediyorsunuz; ayıptır; yazıktır...

Ülke hızla yönetilebilir olmaktan çıktı. Kişisel kavga ve ikbal hesapları ülkeye çok büyük acılar yaşatıyor. Yönetmek ve ülke insanına güzel bir gelecek sunmak varken, hükümet sadece kavga ve kişisel gelecek planlarına esir oldu.

YDP içerisinde suçlamalar çok ağır. İki vekil birbirine düştü. Bir taraftan, “Aman Bertan istifa etme komitede sana ihtiyacımız var” diye mecliste yolunu kesen bir Erhan Arıklı. Diğer tarafta “Buna kefil oldum. Borcunu ödesin diye mahkemeye vermiyorum” diyen Arıklı. Sabır mı sınıyor?

Bertan Zaroğlu’nun yerinde olsam dünkü ifadelerden sonra istifamı hemen verirdim. Ama dediğim gibi, her şey birbirine karışmış durumda. Ersan Saner bu hengame içerisinde memleket yönetecek öyle mi? Yönetemeyecek. Yönetemiyor zaten. Ne kaldı elde? Halkın karnını doyurmayan boş hamaset...

Peki bir dönüp insanımıza bakalım... Tarım? Hayvancılık? Sanayi üretimi? İnşaat sektörü? Turizm? Hangi sektör ne halde. Üretmek isteyenlerin hepsi borç batağında. Buna rağmen bu ülke topraklarına tırnağını geçirmiş insanlar direniyor. Üretmek için, var olmak için, batmamak, muhtaç olmamak için...

Ülkeyi yöneten üç parti dönüp bir halka bakmalı. Boş hamaset kimsenin karnını doyurmuyor. Yandaşlar hariç... ballı atamalar, terfiler, vatandaşlık vermeler, sözleşme ile kurultay hesaplarına yönelik istihdamlar devam ediyor. Neye rağmen? Bu halkın pandemiyle yerle bir olan umutlarına rağmen, üzerimize basa basa. Ayıp, yazık, günah...

Gırgır tekneleri bu ülke sahillerini her yaz talan ediyor. Ülke balıkçısının ekmeğini de çalıp gidiyor. Gırgır tekneleri ile kıyıda avlanma balıkçılık değil, deniz terörü. Ülke balıkçısı gırgır alamıyor, yasak ama doğru bir yasak. Peki Türkiye’den gelen üç- beş gırgır teknesine ne karşılığı bu talan izni veriliyor? Ayıp değil mi ülke insanına? Bunda bile beceriksizsiniz...

Parlamento yapısına bakın; altı parti var. 3 de bağımsız. 2 de askıda vekil.. bu mu bu halkın hak ettiği. Resmen ensemizde boza pişiyor. Beş parasız hükümet ise abuk sabuk yasa, yasa içi değişikliklerle sadece Türkiye’ye o da, Türkiye’deki çıkar çevrelerine şirin görünme derdinde. Bu hükümet KKTC- TC ilişkilerini de berhava ediyor.

Altı partinin altısı da 3.5 yılda hükümete geldi. Böyle bir saçmalık dünyanın hiçbir yerinde yok. “Memleket elden gidiyor” dersiniz, oturur 3-5 yasa yaparsınız. Birileri de kızarsa kızar, çok çok şerefinizle evinizde oturursunuz. Ama bu halk da takdir eder. O da yok. Bir yaranma, bir şirin görünme çabası. Hükümet- muhalefet kavgası bile çözüm değil sorun üretiyor

Pandemi bize bu ülkenin her türlü yönetilebileceğini gösteriyor. Okulların yüz yüze açılması da dahil. Çocuklarımıza yazık, bu da umurunuzda değil. Siyasetin derdi başka, sokağın başka... hükümetin derdi başka, vatandaşın başka. Utanmadan ballı istihdamlara, sözleşmeli yandaş devşirmeye devam. Utanıyorum.

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20/05/2021 08:59