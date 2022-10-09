Hemen yanlarından uzaklaşın

İnsanların yaşadıkları olaylar karşısında verdiği tepkiler birbirinden farklı olur. Bazı insanlar olumsuz olaylar karşısında bile sakin kalırken bazıları sinirden çılgına dönebilir. Hayatlarında hiçbir şey yolunda gitmediğinde huzursuz ve mutsuz olabilirler. Bunun sonucunda da etrafındaki herkesle tartışmaya başlayabilirler.

Çevrenizdeki bazı insanların çabuk sinirlendiğine şahit olabilirsiniz. Memnun edilmesi çok zor olan ve her olumsuz olayda çok sinirlenen bu kişilerle anlaşabilmek sandığınız kadar kolay olmaz.

Öfkeleriyle çevresindeki insanları kırabilir ve üzebilirler. Astrolojideki en sinirli burçları merak ediyorsanız bu yazımıza mutlaka bir göz atın.

1- KOÇ BURCU

Koç burcu, astrolojide en hırslı ve en sabırsız burçlar arasında yer alır. Koç burçları yaşamları boyunca olumsuz olaylar karşılaşmak istemez. Sürekli hayatlarıyla ilgili planlar yaparlar. Bu planlar yolunda gitmediğinde kontrolden çıkabilirler. Kendilerini gergin ve mutsuz hissedebilirler.

Koç burçları sinirlendiğinde gözleri kimseyi görmez. Kırıcı tavırlarıyla etrafındaki herkesi uzaklaştırabilirler.

2- ASLAN BURCU

Aslan burcu olanların hayatında başarısızlıklara yer yoktur. Özellikle iş hayatında her zaman zirvede olmak isterler. Aslan burçları istediklerini gerçekleştirmediğinde çok sinirlenebilir.

Aslan burçlarının öfkesi ve siniri çok anlıktır. Bir anda sinirle tüm kırıcı cümleleri söyleyip kısa bir zaman sonra hiçbir şey olmamış gibi davranabilirler.

Aslan burçları kontrollü yaşamayı sever. Tüm işler onun kontrolünden çıktığında öfkesiyle herkese gergin anlar yaşatabilir.

3- BOĞA BURCU

En sinirli burçların listesinde Boğa burcunun yer alması herkesi şaşırtabilir. Ancak Boğa burçları göründükleri kadar sakin değildir.

Genellikle sakin ve uyumlu olan Boğa burçları, kuralları çerçevesinde yaşar. Bu kurallar bazen Boğa burçlarının gerilmesine sebep olabilir.

Boğa burçları bu kuralların çiğnenmesiyle çok sinirlenebilir. Bu durum onlar için adeta bir sınırlı ihlali yapmaktır.

4- BAŞAK BURCU

Başak burcu hayatındaki her şeyin mükemmel olmasını ister. Kusursuz yaşayabilmek için elinden geleni yapar.

Başak burçlarının, beklentileri her zaman yüksek olur. Beklentileri karşılanmadığında ve planları istekleri gibi gitmediğinde çok sinirlenirler.

Başak burçları sinirlendiğinde akıllara gelen tüm kırıcı cümleleri kurarlar ve çevresindeki insanları üzebilirler.

5- AKREP BURCU

Akrep burçları her zaman duygularıyla hareket etmeyi sever. Bazen duygularının yoğunluğundan dolayı sakin kalmakta zorlanabilirler.

Akrep burçları öfkelendiklerini göstermeyi pek tercih etmezler. Ancak gerçekten sinirlendiklerinde intikam almadan da bırakmazlar. Akrep burçları sinirlendiğinde onları sakinleştirmek çok zor olur.

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09/10/2022 18:07