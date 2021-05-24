Hemrayev yargılamayı cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa'da Nisan 2021 ayı içerisinde meydana gelen çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Bayramdurdy Hemrayev bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer 2021 Nisan ayı içerisinde Lefkoşa' da zanlı Bayramdurdy Hemrayev ikametgâhı içerisinde akrabası olan aynı yerde sakin 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesi ile hakkında şikâyet bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis meselenin Mayıs 2021 tarihinde polise intikal etmesine müteakip tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak ailenin ifadeleri ve ilaveten iki ifade daha temin edildiğini belirtti. Alınan ifadelerin hale teyit ve tekzip edildiğini, ayrıca alınan zanlıya ait gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini, müştekinin çocuk psikoloğu raporlarının temin edilmesi ve Sosyal hizmetler dairesinden raporlar temin edilmesi gerektiğini belirterek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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24/05/2021 14:03