Hemşire eksikliğinden dolayı hasta yoğun bakıma alınamıyor

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 77 yaşındaki kadın bir hasta, hemşire eksikliğinden dolayı yoğun bakım bölümüne alınamıyor.

Kanser ve şeker hastası olan H.F.B isimli kadının solunum problemi yaşadığı için yoğun bakıma girmesi gerektiği ancak sürekli başında solunum cihazını kontrol edecek hemşire olmamasından dolayı yoğun bakıma alınamadığı öğrenildi.

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09/12/2021 12:43