Hemşire eksikliğinden dolayı hasta yoğun bakıma alınamıyor

Kanser ve şeker hastası olan 77 yaşındaki kadının solunum problemi yaşadığı ve acil olarak yoğun bakıma alınması gerektiği öğrenildi

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09/12/2021

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Hemşire eksikliğinden dolayı hasta yoğun bakıma alınamıyor

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 77 yaşındaki kadın bir hasta, hemşire eksikliğinden dolayı yoğun bakım bölümüne alınamıyor.

Kanser ve şeker hastası olan H.F.B isimli kadının solunum problemi yaşadığı için yoğun bakıma girmesi gerektiği ancak sürekli başında solunum cihazını kontrol edecek hemşire olmamasından dolayı yoğun bakıma alınamadığı öğrenildi.

09/12/2021 12:43
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TAGS: Hemşire eksikliği, yoğun bakım
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