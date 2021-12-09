Hemşire eksikliğinden dolayı hasta yoğun bakıma alınamıyor
Kanser ve şeker hastası olan 77 yaşındaki kadının solunum problemi yaşadığı ve acil olarak yoğun bakıma alınması gerektiği öğrenildi
09/12/2021
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 77 yaşındaki kadın bir hasta, hemşire eksikliğinden dolayı yoğun bakım bölümüne alınamıyor.
Kanser ve şeker hastası olan H.F.B isimli kadının solunum problemi yaşadığı için yoğun bakıma girmesi gerektiği ancak sürekli başında solunum cihazını kontrol edecek hemşire olmamasından dolayı yoğun bakıma alınamadığı öğrenildi.