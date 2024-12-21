Hemşire örgütleri Türkiye’deki hemşirelerin yeni örgütlenmesine destek belirtti

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Türkiye Hemşireler Birliği Platformu’nun kuruluşuna destek belirtti.

İki hemşire örgütü, platformun TC Sağlık Bakanlığı önünde ilanındaki basın açıklaması ve yürüyüşe fiilen katılarak ve açıklamada bulunarak destek olduğunu bildirdi.

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ile Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen ortak yazılı açıklamalarında, Türkiye’deki hemşire örgütlerinin, KKTC’deki hemşirelerin öz varlığı olan sendikayı rol model olarak kurulan Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası’nın (HEP-SEN), kendileriyle güçlü bağlar kurarak emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Açıklamada, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği ve Öğrenci Hemşireler Derneği’nin bir araya gelerek Hemşireler Birliği'nin ilk adımını attığı ve Hemşireler Birliği Kanunu geçene kadar “Hemşireler Birliği Platformu”nu kurdukları belirtildi.