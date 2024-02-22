Hemşire örgütlerinden Firdevs İslamoğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı

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22/02/2024

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Hemşire örgütlerinden Firdevs İslamoğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB), Firdevs İslamoğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen ve Birlik Başkanı Ali Özgöçmen imzasıyla yapılan ortak açıklamada, “Kıbrıs Türk Hemşirelik ve Ebelik tarihinde aldığı eğitim ve mesleki başarılarıyla önemli bir yere ve değere sahip olan başhemşirelik, Sağlık Bakanlığı şube amirliği ve müdürlük yapan meslektaşımız, kıymetli büyüğümüz Sayın Firdevs İslamoğlu’nun kaybını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine yaradandan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

22/02/2024 14:41
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TAGS: Hemşire, örgütleri, Firdevs İslamoğlu,
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