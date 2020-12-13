Hemşire pozitif, ameliyatlar iptal

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde koroner yoğun bakım hemşiresinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan hemşirenin, bir kişinin temaslı olduğu öğrenildi. Öte yandan hemşirenin pozitif çıkması nedeniyle birçok ameliyat iptal edildi.

Eltisinden kaptı…

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre yoğun bakım hemşiresinin eltisi geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalandı.

Bugün testi pozitif çıkan hemşirenin eltisinin temaslısı olduğu ifade edildi.

Doktor ve hemşireler endişeli…

Koroner yoğun bakım hemşiresinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde huzursuzluğa neden oluyor.

Hastanenin Kroner Yoğun Bakım Servisi’nde görevli doktor ve hemşireler, Covid-19 testi pozitif çıkan hemşirenin sorumsuzluk yaptığını savunurken olası hastane içi bulaştan endişe duyuyor.

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13/12/2020 13:28