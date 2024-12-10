Hemşire ve ebe örgütleri, Vedia Atalay için başsağlığı mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, topluma emekleri geçmiş hemşire Vedia Atalay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yapılan ortak açıklamada, Vedia Atalay’ın kaybından duyulan üzüntü dile getirildi. Atalay’ın özgeçmişine de yer verilen açıklamada, “Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı sabırlar diliyoruz.” denildi.