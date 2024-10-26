Hemşire ve Ebeler Sendikası erken seçim çağrısında bulundu

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES), toplum nazarında Meclis'in güven tazelemesi için en erken zamanda erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi

Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen, Meclis Başkanlığı seçim süreciyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Demokrasiyi ve yasaları hiçe saymaları ayrıca halkımıza ihanettir. Mecliste yaratılan bu tabloya baktığımızda, halkımızın iyiliği ve refahı için çalışması gereken hükümet ve ülkemizin yasalarını yapması gereken meclisin itibarı halkın ve toplumun nazarında sarsılmıştır. Bu durumun ortadan kaldırılması adına bir an önce erken bir seçime gidilmesi ve toplum nazarında meclis güvenin tazelenmesi gerekmektedir” dedi.

İbrahim Özgöçmen, Meclis Başkanlığı seçiminde, birden çok mühür vurulan oy pusulalarının geçerli sayılarak, çıkan sonucun Resmi Gazete'de yayımlanmasının, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye bir “darbe” olduğunu kaydetti.