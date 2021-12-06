Hemşireler, Girne Akçiçek Hastanesi’nde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Çarşamba günü Girne Akçiçek Hastanesi’nde örgütlü bulunduğu tüm birimlerde iki saatlik uyarı eylemi yapacağını açıkladı.

KTHES Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özgöçmen, dün Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde meydana gelen ve sağlık çalışanlarının darp edilmesiyle sonuçlanan olay nedeniyle seslerini duyurmak istediklerini açıkladı.

Özgöçmen, yazılı açıklamasında, eylemin 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini belirterek, 11.45’te basın açıklaması yapılacağını ve eylem süresince acil durum gerektiren vakalar dışında iş bırakılacağını bildirdi.

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06/12/2021 16:10