Hemşireler 'Kriz Yönetimi' başlıklı konferans düzenliyor

 Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Cuma günü “Kriz Yönetimi” başlıklı interaktif konferans düzenleniyor.  

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07/02/2022

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Hemşireler 'Kriz Yönetimi' başlıklı konferans düzenliyor

 Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Cuma günü “Kriz Yönetimi” başlıklı interaktif konferans düzenleniyor.  

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen’in açıklamasına göre, Thalessemia Konferans Salonu’ndaki konferans 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Özgeçmen, konferansın eğitmen Doç. Dr. Maral Kargın tarafından sunulacağını, katılımın da belgeli olacağını, konferansa ülkedeki öğrenci hemşireler dahil tüm hemşire ve ebelerin davetli olduğunu kaydetti.

07/02/2022 13:05
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TAGS: Hemşireler, Kriz Yönetimi, konferans,
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