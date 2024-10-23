Hemşireler Onkoloji Merkezi’nden pembe balon uçurarak meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti

ads ads ads ads
23/10/2024

ads
Hemşireler Onkoloji Merkezi’nden pembe balon uçurarak meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti

 Hemşireler, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için Onkoloji Merkezi’nden pembe balon uçurdu.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHEB) Başkanı İbrahim Özgöçmen, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenledikleri etkinlikle ilgili yazılı açıklamasında “Onkoloji ekibinin size mesajı var” diyerek şunları paylaştı:

“Biz bu yolu sizinle yürümeye hazırız. Erken fark edersen çok şey fark eder. Meme kanseriyle hep birlikte savaşalım.”

23/10/2024 12:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.