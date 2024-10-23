Hemşireler Onkoloji Merkezi’nden pembe balon uçurarak meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti
23/10/2024
Hemşireler, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için Onkoloji Merkezi’nden pembe balon uçurdu.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHEB) Başkanı İbrahim Özgöçmen, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenledikleri etkinlikle ilgili yazılı açıklamasında “Onkoloji ekibinin size mesajı var” diyerek şunları paylaştı:
“Biz bu yolu sizinle yürümeye hazırız. Erken fark edersen çok şey fark eder. Meme kanseriyle hep birlikte savaşalım.”
23/10/2024 12:13