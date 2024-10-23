Hemşireler Onkoloji Merkezi’nden pembe balon uçurarak meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti

Hemşireler, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için Onkoloji Merkezi’nden pembe balon uçurdu.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHEB) Başkanı İbrahim Özgöçmen, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenledikleri etkinlikle ilgili yazılı açıklamasında “Onkoloji ekibinin size mesajı var” diyerek şunları paylaştı:

“Biz bu yolu sizinle yürümeye hazırız. Erken fark edersen çok şey fark eder. Meme kanseriyle hep birlikte savaşalım.”