Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Özgöçmen’den Kadınlar Günü mesajı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, hemşirelerin yüzde 80’i, ebelerin ise yüzde 100’ünün kadınlardan oluştuğuna işaret ederek, “Dünyanın her köşesinde var oldukları her alan ve iş kolunda kuşkusuz en önemli dinamik kadınlardır.” dedi.

Özgöçmen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamu sağlık ve özel sağlık sistemlerinin en büyük ve en önemli unsurunun yine kadınlar olduğunu, kadınların bu sistemi ayakta tuttuğunu vurguladı.

“Bugün sağlığımızı koruyabiliyor veya hastalıkla mücadele edebiliyorsak bunu kadınlara borçluyuz” diyen Özgöçmen şunları kaydetti:

“Kamu sağlık çalışanı kadınların hak ve menfaatlerinin iyileştirilmesi ihtiyacı devam ederken özel sektör çalışanı kadınların ve/veya hemşire ve ebelerin durumları çok daha rencide edici ve kötü durumdadır.

Üniversite mezunu hemşire ve ebeler yasal adaletsizlik nedeniyle asgari ücrete mahkûm edilmiştir. Bu kadınlardan esirgenen maaş doğrudan doğruya halk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.”

Meslektaşlarının yaşanan yasal adaletsizlik nedeniyle birer birer meslekten uzaklaşmaya veya tamamen vazgeçmeye yöneldiğini savunan Özgöçmen, Çalışma Bakanı, Sağlık Bakanı ve Başbakan’ı önlem almaya çağırdı.

Özgöçmen, dünyanın her yerinde olduğu gibi kadın haklarının daha iyi noktaya gelmesinin mücadelesinin ülkede de sürdürüleceğini kaydederek, “Bu noktada ne mücadeleden vazgeçer ne de geri adım atarız.” dedi.

Başkan Özgöçmen, ülkede ve dünyadaki tüm kadınları selamladığını, bugünlerin mimarı kadınları saygıyla andığını belirtti.