Hemşireler ve Ebeler Birliği, hastane ve sağlık merkezlerinin depreme dayanıklılığının açıklanmasını istedi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin depreme dayanıklılık test sonuçlarının sağlık çalışanları ve halkla paylaşılmasını istedi.

Birlik, ayrıca hastaneler ve sağlık merkezlerinin sel, deprem ve yangın gibi afetlere karşı tahliye planlarının uygulanacağı tatbikatların yapılmamasından rahatsızlık duyduğunu bildirdi.

-Afetle mücadele, medikal arama-kurtarma-koordinasyon eğitimleri başladı

Birlik Başkanı Ali Özgöçmen, yaptığı yazılı açıklamada, planlı eğitimleri öteleyerek afet ile mücadele ve medikal arama kurtarma koordinasyon eğitimlerine öncelik verileceğini daha önce duyurduklarını, bu kapsamda ilk medikal arama-kurtarma-koordinasyon eğitimlerin yurt içinden ve yurt dışından eğitmenlerle Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile iş birliği içerisinde hafta boyunca gerçekleştirilmeye başlandığını kaydetti.

Özgöçmen yazılı açıklamasında “Ancak depremin üzerinden günler geçtikçe yönetme iradesine sahip olanların normalleştiğini görmekteyiz. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya veya bu kadar yavaş hareket etmeye hiç birimizin hakkı yoktur.” ifadelerine yer verdi ve hükümetten depreme dayanıklılık test sonuçlarının açıklanmasını, tahliye planlarıyla ilgili tatbikatların yapılmasını talep etti.

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06/04/2023 11:30