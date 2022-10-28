Hemşireler ve Ebeler Birliği tarafından “İnfertilite Hemşireliği” kursu düzenlendi

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28/10/2022

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Hemşireler ve Ebeler Birliği tarafından “İnfertilite Hemşireliği” kursu düzenlendi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği tarafından Birlik üyelerine yönelik düzenlenen “İnfertilite Hemşireliği” kursu bugün tamamlandı.

Birlik Başkanı Ali Özgöçmen, kursla ilgili yaptığı açıklamada, başarıyla tamamlanan infertilite hemşireliği kursunun ülkede ilk kez yapıldığına dikkat çekerek, eğitimde Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz ve Dr. Ahu Aksoy Can ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden ise Yrd. Doç. Dr. Arzu Abiç'in sunum yaptıklarını kaydetti.

Özgöçmen, kursta emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

28/10/2022 15:14
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TAGS: Hemşireler ve Ebeler Birliği, “İnfertilite Hemşireliği, kurs
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