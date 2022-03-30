Hemşireler ve Ebeler Birliği Üyelerine Yönelik Eğitimler Devam Ediyor

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin (KTHEB) yönetim kurulu ve birlik eğitim birimi, üyelerine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

Birlikten yapılan açıklamada, bu kapsamda, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile iş birliği içinde birinci grup Yeni Doğan Resüsitasyonu ve Temel Yaşam Desteği içerikli uygulamalı eğitimin dün yapıldığı belirtildi.

DAÜ’de yer alan uygulamalı eğitim, Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ, Öğretim Görevlisi Serpil Çağlıyan Payas, Öğretim Görevlisi Gülcan Dürüst Sakallı tarafından verildi.

Birlik, eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirterek, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

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30/03/2022 12:51