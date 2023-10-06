Hemşireler ve Ebeler Birliği'nin genel kurulu 21 Ekim’de

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, yönetim, denetim ve disiplin kurullarını belirmek üzere genel kurula gidiyor.

Birlikten verilen bilgiye göre, 21 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Lefkoşa Thalassemia Merkezi konferans salonunda yapılacak genel kurulda aday olmak isteyenlerin 18 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar 08.00 -15.30 saatleri arasında birliğe şahsen başvurması gerekiyor.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa Genel Kurul aynı yer ve saat olmak üzere 28 Ekim Cumartesi’ne ertelenecek.