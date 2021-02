Hemşireler Sendikası: Hemşire istihdam edilmezse grev dahil her türlü eyleme başvuracağız

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar, geçer not alan hemşireler istihdam edilmezse, grev dahil her türlü eyleme başvuracaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, yaptığı yazılı açıklamada, sınavda başarı göstermiş ilk kırk üç kişinin istihdamı için yarın kadar evrakların tamamlanmasının istendiği belirtilerek, Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesinin münhal sayısının üstünde alıma karşı çıktığı ve onay vermediği yönünde bilgi aldıkları kaydedildi ve 17 Ocak’ta sınavda başarı gösteren 199 meslektaşları bulunduğu ifade edildi.

Salgına dikkat çekilen Hemşireler ve Ebeler Sendikası açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“Aylardır ciddi ve zor bir süreçten geçtiğimiz kuşku içermemektedir. Başta tüm sağlık çalışanları ama özünde meslektaşlarımız nöbetlerini çevire bilmek adına sürekli ve özveri ile günlük 14 veya 17 saat nöbete kalmak zorunda bulunuyorlar. Bu da devlete ciddi mali bir külfet yarattığı açık ve nettir (ek mesai) olarak.

Her daim özveri ile çalışmakta olan sağlık çalışanlarının 6 aylık ek mesai ödenekleri de ödenmemektedir.

“CİDDİ ANLAMDA YORULMUŞ OLAN MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDA OLMADINIZ SAHİP ÇIKMADINIZ”

Ailelerinden ve sosyal hayatlarından uzak kalmak zorunda olan meslektaşlarımız pozitif vakalar ile daha uzun süre temas etme noktasında en ön safta çalışmaktadır, bu durum virüse yakalanma oranını katlamaktadır. Virüse yakalanmayı bir kenara bırakın uzun süre uykusuz ve yorgun kalmak zorunda olan meslektaşlarımızın hata yapma olasılığının arttığı da malumunuzdur.

Ülkesini ve vatandaşlarını düşündüğünü iddia eden hükümet yetkililerine sesleniyoruz ve açık bir şekilde dile getiriyoruz, ciddi anlamda yorulmuş olan meslektaşlarımızın hiçbir şekilde bugüne kadar yanında olmadınız sahip çıkmadınız. Sınavda başarı gösteren her bir meslektaşımızın acil ve ivedi sisteme kazandırılması adına çalışma başlatmanız elzemdir.”

Günlük 14-17 saat çalışmakta olan meslektaşlarının ciddi anlamda yorulmuş bitkin düşmüş psikolojik anlamda da yalnız kaldıkları ifade edilen açıklamada, “Bu durumun böyle devam etmesi ek mesaiye gelmeme noktasında sonuç doğuracağını ve kulağınızın arkasına atmamanız gereken ciddi bir gerçeğin yansıması olacağıdır” denildi.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası açıklamasında, “Böylesi bir salgında en ön safta çalışıp sağlığın neferi olan hemşireleri istihdam etmezseniz ne zaman edeceksiniz?” diye sorularak, şunlar dile getirildi:

“Özetle önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar son yapılan münhalde geçer not alan her meslektaşımızın istihdamının yapılması ya da elle tutulur bir sonuç için adım atılmaması halinde sendikamız tüm ada çapında grev dahil her türlü eyleme başvuracağını açıkça beyan eder ve gereğinin yapılmasının talep eder.

Salgın var diyerek suskunluğumuzu ve anlayışımızı esaret zannedenler bedelini ödeyecekler. Bu salgın ve süreçte böyle hareket edilir mi diye bize yafta vurmaya çalışacak olanlar da hiç yorulmasın. Zira ne çektiğimizi en iyi biz biliriz!”

03/02/2021 17:00