Hemşireler ve Ebeler Sendikası sivil toplum örgütleriyle siyasi partileri ziyaret ediyor

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13/08/2024

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Hemşireler ve Ebeler Sendikası sivil toplum örgütleriyle siyasi partileri ziyaret ediyor

:Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası sivil toplum örgütleriyle siyasi partilere ziyaret başlattı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, geçici işçi adı altında hemşirelik yaptırılan arkadaşlarının meslek onurunu korumak için mücadele başlattıklarını kaydetti.

“Mesleğimiz onurumuzdur” diyen Özgöçmen, arkadaşları hak ettikleri statüyü alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

İbrahim Özgöçmen, bu kapsamda ziyaret ettikleri Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’a ve parti yönetimine ev sahipliği için teşekkür etti.

13/08/2024 09:46
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TAGS: Hemşireler ve Ebeler Sendikası, haber, kıbrıs
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