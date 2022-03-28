Hemşireler ve Ebeler Sendikası yarın Başbakanlık önünde eylem yapacak

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28/03/2022

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Hemşireler ve Ebeler Sendikası yarın Başbakanlık önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), üyelerinin personel servisine devlet katkısının kaldırıldığı gerekçesiyle yarın Başbakanlık önünde eylem yapacak.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen yaptığı açıklamada, eylemin 09.30’da başlayacağını bildirdi.

“Gecelerini, gündüzlerini ve günlerini ailelerinden ve sosyal hayatlarından ödün vererek, vefakârca ve cefakârca ülke sağlığına hizmet veren meslektaşlarımıza, bir servis minibüsünü çok gördüler.” diyen Özgöçmen, bu nedenle eylem kararı aldıklarını kaydetti.

Bugüne kadar Güzelyurt-Lefkoşa ve Lefkoşa-Gazimağusa arasındaki personel servisinin ücretinin bir miktarının sağlık çalışanları bir kısmının da devlet tarafından karşılandığını belirten Özgöçmen, “Devlet katkı payı kalktı. 17 saatlik nöbetten çıkan bir sağlık çalışanının evine seyahat etmesi sıkıntılı hale geldi” diye konuştu.

28/03/2022 19:02
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TAGS: Hemşireler ve Ebeler Sendikası yarın Başbakanlık önünde eylem yapacak
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