Hemşireler ve Ebeler Sendikası yarın, grev yapacak

Hemşireler ve Ebeler sendikası yarın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’nde grev kararı aldı.

Sendikadan verilen bilgiye göre, bu servisteki tüm hemşirelik hizmetlerinin verilmeyeceği grev, saat 07.00'de başlayacak.

Grevin süresinin, Bakanlığın tutumuna göre değişeceğini bildiren sendika, saat 11.00'da hastane önünde basın açıklaması yapacak.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nın tutum ve davranışlarının sağlık sisteminin dinamiklerini bozmaya başladığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı, yıllardır düzene konmuş fakat personel eksikliğine bağlı aksaklık yaşayan servislere personel almak ve takviye yapmak yerine, servis aktarmaları yaparak işleyişi bozmakta ve böylesi uygulamalara devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın son hamlesinin, Ortopedi Servisi’ne ve Plastik Cerrahi Servisi'ne yönelik olduğunu belirten Özgöçmen, şunları kaydetti:

“Plastik cerrahi branşı, cerrahi servisinde görev yapmakta iken, bakanın emri ve talimatıyla kısmi olarak Ortopedi Servisi’ne yatışları yapılmaya başlanacaktır. Bu durum, sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalara neden olacağı ve hem hastalarımızı hem de sağlık çalışanlarımızı olumsuz etkileyeceği bir gerçektir.”

KTHES Başkanı Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı'nın bu tür kararları alırken, servislerin dinamiklerini ve personel ihtiyacını göz önünde bulundurması gerektiğine işaret ederek, aksi takdirde, sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların devam edeceğini ve sistemin işleyişinin daha da bozulacağını vurguladı.

Özgöçmen şöyle devam etti;

“Her zaman olduğu gibi bugün de böylesine yanlış ve hatalı kararların karşısında olacağımızı bildirirken, yarın yani 2 Aralık Pazartesi günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde spesifik olarak Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’nde grev kararı aldığımızı duyururuz.

Grevimiz saat 07.00'de tüm hemşirelik hizmetleri verilmeyerek başlayacaktır. Grevimizin süresi, Bakanlığın tutumuna göre değişecektir.

Basın açıklamamız saat 11:00'da hastane önünde yapılacaktır."