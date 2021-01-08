Hemşireler ve Ebeler Sendikası'ndan Sağlık Bakanlığı'na karantina koşullarını düzenlemesi için çağrı

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, idarenin “yanlı ve taraflı, aynı zamanda keyfi” kararlar aldığını ileri sürerek, kimi meslek grupları ve kişilerin evde, kimi meslek grupları ve vatandaşların ise otellerde karantinaya alınması eleştirdi.

Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda gerekli tedbiri almasını, aksi takdirde sivil itaatsizlik eylemine gidilebileceğini duyurdu.

Özgöçmen, yaptığı yazılı açıklamada, sendika yönetim kurulu olarak Sağlık Bakanlığı’na bu husustaki görüşlerini paylaşması ve gerekli tedbiri alması için açık çağrıda bulundu.

Özgöçmen, çağrılarına pazartesi mesai bitimine kadar cevap verilmezse, sendikalarının sessiz kalmayacağını vurgulayarak, “Hatta üyelerimizin istememeleri halinde hotel karantinasına gitmeyerek evde izole olmaları için karar üretilerek, gerekirse sivil itaatsizlik eylemine gidileceğini peşinen beyan eder tüm üye ve kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.

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08/01/2021 12:18