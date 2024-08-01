Henniye ve tüm Gazze şehitleri için yarın 6 camide gıyabi cenaze namazı kılınacak

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01/08/2024

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Henniye ve tüm Gazze şehitleri için yarın 6 camide gıyabi cenaze namazı kılınacak

İran’da uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Henniye ve tüm Gazze şehitleri için yarın KKTC’de gıyabi cenaze namazı kılınacak ve dua edilecek. Cumartesi 18.30’da ise Lefkoşa’da Atatürk (Sarayönü) Meydanı’nda miting düzenlenecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamalara göre, Kıbrıs Filistin İnisiyatifi tarafından organize edilen namaz ve dua, altı ilçedeki altı camide, Cuma namazı sonrasında yapılacak.

Henniye ve Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı ve dua, Lefkoşa’da Hz. Ebubekir Camii’nde, Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii’nde, Gazimağusa’da Osman Fazıl Polatpaşa Camii’nde, İskele’de Merkez Camii’nde, Güzelyurt’da Fatih Camii’nde ve Lefke’de Gemi Konağı Camii’nde yer alacak.

İnisiyatif açıklamasında, "Özgür Filistin için aile üyelerinin birçoğu şehit olan Filistin eski Başbakanı ve HAMAS Lideri İsmail Heniyye, hain bir saldırı sonucu şehit edilmiştir. 'Allah'a aitiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz.' Cuma namazını müteakip, Kıbrıs’ta gıyabi cenaze namazı ve duada buluşacağız." ifadelerine yer verildi.

01/08/2024 18:48
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TAGS: Henniye ve tüm Gazze şehitleri için yarın 6 camide gıyabi cenaze namazı kılınacak
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