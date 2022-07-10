Henry Onyekuru Adana Demirspor'a transfer oldu

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a transfer oldu.

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10/07/2022

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Henry Onyekuru Adana Demirspor'a transfer oldu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Henry Onyekuru'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Murat Sancak, "Onyekuru'yu teklif etmişlerdi. Maliyetinden dolayı düşünmemiştim. Yalanlamıştım. Tekrar önerilince oturduk, anlaştık. 1 yıl kiralık. Satın alma opsiyonu da var. Yunus'tan dolayı ağzımız yanmıştı. Satın alma rakamı da koyduk." dedi.

Henry Onyekuru ise, "Böyle bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bazı eski takım arkadaşlarımla konuştuğumda buranın, birkaç yıl içinde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler." ifadelerini kullandı.

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10/07/2022 17:02
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TAGS: Henry Onyekuru, Adana Demirspor, transfer
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