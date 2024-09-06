Henry Onyekuru için yeniden Süper Lig ihtimali belirdi

Ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru için sürpriz bir transfer olasılığı doğdu. Süper Lig ekibi, Onyekuru ile temasa geçti.

Henry Onyekuru 1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönebilir. İstanbul ekibi, Nijeryalı kanat oyuncusu ile görüşmelere başladı.

Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen, Sarı-Kırmızılılarla 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon başında Al-Fayha'ya transfer olmuştu.

Suudi Arabistan temsilcisi, Onyekuru için Adana Demirspor'a 3.2 milyon euro ödemişti.

Al-Fayha ile sözleşmesinin son yılına giren Henry Onyekuru için Eyüpspor'un devrede olduğu öne sürüldü.

Ajansspor'un aktardığı habere göre İstanbul ekibi, 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla ilk teması kurdu.

2023-24 sezonunda 34 maça çıkan Henry Onyekuru 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.