Henry Onyekuru maça damga vurdu
Suudi Arabistan'da Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru, deplasmanda Al-Akhdoud'u 2-1 mağlup ettikleri maça 1 gol, 1 asistle damga vurdu.
21/10/2023
Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. hafta mücadelesinde Al-Fayha deplasmanda Al-Akhdoud'a konuk oldu. Henry Onyekuru yeni takımıyla ilk skor katkısını bu maçta verdi.
HENRY ONYEKURU'DAN 1 GOL, 1 ASİST
Adana Demirspor'un 3.2 milyon euro karşılığında Al-Fayha'ya sattığı Henry Onyekuru, ilk gol ve asistini Al-Akhdoud maçında yaptı.
Al-Fayha deplasmanda karşılaştığı Al-Akhdoud'u 2-1 mağlup ederken, konuk ekibin ilk golü 29. dakikada Henry Onyekuru'dan geldi.
Al-Fayha 45+4'te Godwin'in golüne engel olamazken, 67'de Sakala'nın golünde asisti yapan isim yine Henry Onyekuru oldu.
1 gol, 1 asistle oynayan Henry Onyekuru, 2-1 kazanılan müsabakada takımı adına maçın oyuncusu oldu.
Al-Fayha'da forma giyen Anthony Nwakaeme de maçta 90 dakika sahada kaldı.