Henry Onyekuru maça damga vurdu

Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. hafta mücadelesinde Al-Fayha deplasmanda Al-Akhdoud'a konuk oldu. Henry Onyekuru yeni takımıyla ilk skor katkısını bu maçta verdi.

HENRY ONYEKURU'DAN 1 GOL, 1 ASİST



Adana Demirspor'un 3.2 milyon euro karşılığında Al-Fayha'ya sattığı Henry Onyekuru, ilk gol ve asistini Al-Akhdoud maçında yaptı.



Al-Fayha deplasmanda karşılaştığı Al-Akhdoud'u 2-1 mağlup ederken, konuk ekibin ilk golü 29. dakikada Henry Onyekuru'dan geldi.

Al-Fayha 45+4'te Godwin'in golüne engel olamazken, 67'de Sakala'nın golünde asisti yapan isim yine Henry Onyekuru oldu.



1 gol, 1 asistle oynayan Henry Onyekuru, 2-1 kazanılan müsabakada takımı adına maçın oyuncusu oldu.



Al-Fayha'da forma giyen Anthony Nwakaeme de maçta 90 dakika sahada kaldı.