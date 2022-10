Hentbol DEM’S ile yürüyecek

Hentbol Federasyonu ile DEM’S CONSTRUCTION arasında bugün sponsorluk anlaşması imzalandı. Lefkoşa Merit Otel’de yer alan imza töreni basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşirken, DEM’S Constructıon adına Süleyman Can, Hentbol Federasyonu adına ise Bahadır Ayhan anlaşmaya imza koyarak önemli açıklamalarda bulundular. Temmuz 2023’de Kadın Milli Takımı ile Erkek Milli Takımının Avrupa’da boy göstereceğini belirten Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Erkekler’in İtalya’da, Kadınlar’ın ise İsveç’te boy göstereceğini söyledi. DEM’S Constructıon Direktörü Süleyman Can ise yaptığı açıklamada bugün bu noktaya Hentbol sayesinde geldiğini bu nedenle Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan’a her türlü desteği vermek için söz verdiğini aktardı.

Ayhan: Süleyman Can bize güzel destekle geldi

Hentbolda göreve geldikleri günden itibaren uluslararası boyutta olan faaliyetlere çok önem verdiklerini söyledi. Ama devletin durumunun ortada olduğunu ve her şeyi devletten bekleyemeyeceklerini aktardı. Kendilerine fırsat geldikçe maddi olarak bunu da değerlendirdiklerini ifade eden Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Hentbol’un içinden gelen DEM’S CONSTRUCTION Direktörü Süleyman Can’ın kendilerine böyle bir destekle geldiğini kendilerinin de bunu kabul ettiklerini belirtti. Uluslararası temaslara geldikleri günden beri devam ettiklerini belirten Ayhan ancak bir yandan da Güney Kıbrıs’la verdikleri kavganın halen daha devam ettiğini ifade etti. Kendilerinin bayrak ve milliyetçilikten daha fazla çocukların gençlerin kapılarının açılmasına önem verdiklerini söyleyen Bahadır Ayhan, ardından ise bayrak ve milliyetçiliğin geleceğini söyledi. Bu bağlamda 1 numaralı turnuvanın İtalya’da 2 numaralı turnuvanın ise İsveç’te yapılacağına dikkat çeken Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, bu bağlamda temasları olduğunu İtalya’dan olumlu cevap aldıklarını İsveç’in ise bu konu hakkında kendilerinden zaman istediğini vurguladı. İsveç ile sıkıntının da kısa sürdüğünü ve oraya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak katılacaklarını aktaran Ayhan, bu iki turnuvanın çok önemli olduğunu söyledi. Bu ülkeler arasında olmaktan gurur ve mutluluk duyacaklarını söyleyen Bahadır Ayhan, işin mali boyutunun yüksek olduğunu, Süleyman Can ile bir gün sohbet de konuyu kendisine açtığını, Süleyman Can’ın ise kendisinin eski bir sporcusu olduğunu belirten Bahadır Ayhan, Süleyman Can’ın ise bu yolda kendisine destek vereceğini söyledikten sonra yola çıktıklarını ifade etti. 2023 Temmuz ayının ilk haftasında erkek milli takımının İtalya’ya, ikinci haftasında ise kadınların İsveç’e gideceğini söyleyen Ayhan, DEM’S Constructıon’un Hentbol’da U18 ve Büyük Erkekler ligine isim sponsoru olacağını ve hem U18 liginin hem de büyükler liginin DEM’S Construction ligi olarak adlandırılacağını vurguladı. İsim sponsorluğu dışında hakem formaları ve milli takım formalarında yine DEM’S Constructıon’un isim hakkı olacağını aktaran Ayhan, şu an itibariyle takımlara malzeme yardımı yapmaya çalıştıklarını söyledi. Devletten bazı şeyleri beklemenin yersiz ve zaman kaybı olduğunu da söyleyen Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, en başından bu protokolü yapmanın çok şey ifade ettiğini sözlerine ekledi.

Can: Bu noktaya Hentbol sayesinde geldim

DEM’S Constructıon direktörü Süleyman Can ise yaptığı açıklamada kendisinin bu şirketi kurmasın da bu yerlere gelmesin de hentbolun yerinin fazla olduğunu ve hentbol sayesinde burs aldığını ve üniversitede okuduğunu sonrasında ise inşaat biriminde görev aldığını söyledi. Bahdır Ayhan ile kısa süre önce bir araya geldiğini ve Ayhan’ın projelerini kendisine aktardığını belirten Süleyman Can, kendisinin de seve seve böyle bir projeye destek vermesi yanında her zaman kendisine katkı vereceğini söyledi. Bu anlaşma ile birlikte her zaman hentbolun yanında olacağını söyleyen DEM’S Constructıon Direktörü Süleyman Can, özellikle çocukların bu proje ve anlaşma ile daha iyi bir ortam ve daha iyi bir sosyalleşme yaratma düşünceleri olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde Bahadır Ayhan’a yine farklı konularda yardımcı olacaklarını aktaran Süleyman Can, planlamış olduğu organizasyonlarda kendilerine tam desteği vereceklerini aktardı. Çocukların sağlıklı ortamda spor yapması için ne gerekirse yapılacağını da belirten Can, eğlenmeleri için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

21/10/2022 16:39