Hentbol erkekler U18 liginde üçüncü hafta başladı

Hentbol’da U18 erkekler liginde üçüncü hafta dün akşam CIU Arena’da oynanan UKÜ-MGA karşılaşması ile başladı.

Konuk ettiği rakibi MGA’yı 37 – 17 mağlup eden UKÜ üçüncü haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu. Maçın ilk devresini rakibi önünde 16-7 önde kapatan UKÜ, ikinci yarıda etkili oyununu devam ettirerek sahadan 37-17 üstünlükle ayrıldı. Ev sahibi takımda Birol 10, Hasan Şanverdi ise 9 golle karşılaşmada ön plana çıkan isimler oldu. Hentbol U18’de üçüncü hafta yarın oynanacak olan Yükseliş – Alayköy karşılaşması ile sona erecek. Karşılaşma saat 18:30’da Atatürk Spor Salonun’da oynanacak.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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21/10/2021 09:43