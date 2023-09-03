Hentbol Federasyonu'nda başkan adayı Ediz Arıkan

Hentbol Federasyonu'nda başkan Bahadır Ayhan'ın görevden ayrılmasından sonra aday çıkmadığı için iki kez ertelenen gemel kurul öncesi başkan adayı çıktı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan Ediz Arıkan yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi adaylık başvurusunu yaptı.

15 Ağustos'ta toplanan genel kurulda faaliyet ve mali raporlar onaylanmış, başkan adayı olmadığı için on gün sonraya ertelenen kurulun da ertelenmesiyle 4 Eylül Pazartesi günü toplanacağı duyurulmuştu.

Kurul federasyon lokalinde yarın saat 18.30'da başlayacak.

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