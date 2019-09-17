Hentbol Heyecanı Başlıyor

Hentbolda 2019-2020 sezonu bugün başlıyor.



Hentbolda 2019-2020 sezonu lig sezonu bugün başlıyor. Hentbolda salona inecek ilk sporcular 20 yaş altı kategorisindekiler olacak. KKTC Hentbol Federasyonu yeni sezonda lig kategorilerini Avrupa’ya uyumlu şekilde düzenledi. Bundan böyle hentbol ligleri büyükler, U20, U18, U16 ve U14 olmak üzere 5 kategoride gerçekleşecek. Geçmişte olduğu gibi hentbolcular yaşının tuttuğu kategoriler dışında dilediği üst liglerde de forma giyemeyecek. Artık 1 sporcu yaş kategorisi dışında sadece bir ligde mücadele edebilecek. Hentbol ligleri bu yıl da farkındalık yaratma amacıyla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde “Yaşama Sporlar Bağlan” ismi altında düzenlenecek. Hentbolda yeni sezonun açılışı 20 yaş altı kızlardan olacak. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 18.30’da başlayacak maç ile hentbol ligleri resmen başlayacak.

Program şöyle:

(17 Eylül Salı)

Yaşama Sporla Bağlan U20 Erkekler Ligi

MGS Spor Salonu Saat 19.00: MGA-YDÜ

Yaşama Sporla Bağlan U20 Kadınlar Ligi

Ertuğrul Apakan Spor Salonu Saat 18.30: Şahlanspor-DİGEM



