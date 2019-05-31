Hentbol kadınlarda final serisi eşitlendi

KKTC Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar Ligi’nde final serisi ikinci maçı dün akşam oynandı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasındaki final serisinde RA 25’te oynanan ilk maçı kazanan YDÜ kadınları, dün akşam CIU Arena’da UKÜ’ye konuk oldu. Rakibinin sert savunmasını geçemeyen YDÜ ilk devreyi 16-11 mağlup kapattığı maçta ikinci devre farkı 2 sayıya kadar indirse de kazanmayı başaramadı.

YDÜ’nün etkili oyuncuları Aysu ve Cansın’ın ilk yarıyı gol atamadan tamamladığı mücadelede UKÜ’nün etkili ve sert savunması maçı kazanmasındaki en büyük etken oldu. Hakem kararlarına itiraz eden YDÜ Antrenörü Çiler Demirtay’ın son dakikalara girilirken itirazını artırması üzerine kırmızı kart görmesi YDÜ’nün son anlara eksik girmesini sağladı ve UKÜ bu anlarda farkı açarak maçı 35-31 galip bitirdi. UKÜ’nün bu galibiyeti ile final serisinde durum 1-1 oldu.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 17 sayı atan YDÜ’den Havva olurken, maçın kazananı UKÜ’nün en skorer oyuncusu ise 10 sayı atan Ajda Mutlu oldu.

ŞAMPİYON MAĞUSA’DA BELLİ OLACAK

Final serisi ilk maçı RA 25’te ikinci maçı ise CIU Arena’da oynandı. Final serisi üçüncü maçını tarafsız sahada oynamak isteyen iki takım yöneticileri, okulların kapanması ve iki takımdan sporcuların yurt dışına ülkelerine gidecek olması sebebiyle final maçının Pazar günü öğlenden önce oynanmasını talep etti.

Bu doğrultuda Hentbol Federasyonu da kadınlar finalinde şampiyonu belli edecek son maçın, yarın (2 Haziran Pazar) saat 13.00’da Mağusa’da MAGEM’e ait Mağusa Arena’da oynanacağını duyurdu.

FOTOĞRAFLAR: AHMET ÖZSOY