Hentbol Kafileleri Saray’da

Hentbolda U18 Erkekler Cumhuriyet Kupası için ülkemize gelen Türkiye, Kosova ve Özbekistan milli takım kafilelerinden antrenörler ve birer sporcu ile birlikte KKTC U18 Milli takım antrenör ve bir sporcusu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve Genel Sekreter Ediz Arıkan’ın eşlik ettiği kafileye ülkemize hoş geldin diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı takımlara Cumhuriyet Kupası’nda başarılar dilerken, bu sezon ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası maçları sayesinde hentbola ilgi duymaya başladığını ve hentbolu sevdiğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Kosova ve Özbekistan yöneticileri Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ülkelerine özgü armağanlar takdim etti.

SPOR DAİRESİ MÜDÜRÜNE ZİYARET

Hentbol kafileleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile anı fotoğrafı çektirdikten sonra Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ı ziyaret etti. Özbilgehan bu gibi organizasyonların çok faydalı olduğuna ve ambargo altında kalan Kıbrıs Türk gencinin bu turnuvalar sayesinde motivasyonunun arttığına vurgu yaparak, katılan tüm takımlara teşekkür etti.

Fotoğraflar: Ahmet ÖZSOY

21/10/2019 15:39