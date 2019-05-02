Hentbol Kupası YDÜ ve GG’nin

KKTC Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen lig müsabakaları devam ederken, Federasyon Kupası finalleri de bu akşam oynandı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi CIU Arena Spor Salonu’nda oynanan Hentbol Federasyonu Kupası finallerinde ilk olarak kadınlar maçı oynandı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında oynanan Hentbol Federasyonu kadınlar final maçında kazanan YDÜ oldu.

İlk devresi 19-13 YDÜ üstünlüğünde biten maçta, YDÜ takımı skor üstünlüğünü hiç kaybetmedi. Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan YDÜ kadınları final maçında rakibi DAÜ’yü 32-22 mağlup ederek Federasyon Kupası’nın sahibi oldu.

Kadınlar finalinde en skorer oyuncu YDÜ’den 11 sayı atan Havva oldu.

Kadınlar finalinin ardından erkekler maçı oynandı.

Hentbol Federasyonu Kupası erkekler finalinde Gençlik Gücü (GG) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşı karşıya geldi. Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan GG Federasyon Kupası’nı da kazanmayı başardı. Rakibi karşısında ilk devreyi 18-14 önde tamamlayan GG, maçı da 30-23’lük skorla galip bitirdi ve Federasyon Kupası’nın sahibi oldu. Erkekler finalinin en skorer oyuncusu 10 sayı atan Gençlik Gücü’nde Zeeb oldu.

Maç sonunda düzenlenen törende şampiyonlarına kupaları Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ve Federasyon Genel Sekreteri, MHK Başkanı Ediz Arıkan tarafından verildi.

FOTOĞRAFLAR: AHMET ÖZSOY