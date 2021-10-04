Hentbol start alıyor

Hentbolda 2021-2022 sezonu yarın başlıyor. U18 Erkekler maçı ile başlayacak olan sezon 6 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Yeni sezonda 14 kulübün 4 ayrı kategoride mücadele edeceği ligde toplam 328 maç oynanacak. Süper lig, U18, U16, U14 liglerinde mücadele edecek olan takımlar her yıl olduğu gibi yeni sezonda yine Cumhurbaşkanlığı Kupası, Federasyon Kupası, Derviş Mişon Kupası, Kıbrıs Türk Spor Yaarları Derneği Kupası ile birlikte bu yıl ilk kez büyükler kategorisinde Cumhuriyet kupasında da sahne alacak. Hentbol federasyonu 2021-2022 sezonu ile ilgili olarak tüm hazırlıklarını tamamlarken, lig öncesi antrenörler ve hakemlerde tüm eğitimlerini tamamladı.

2021-2022 sezonunda kulüplere katkı 274 Bin TL

Yeni sezon öncesi açıklama yapan Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, “Göreve geldiğimizden bu yana aslolan takımlarımızdır prensibiyle hareket ettik. Takımlarımıza katkı yapmak ve onları ayakta tutabilmek için olanca gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde başlattığımız kategori başına katılım katkısını yapmaya devam edeceğiz. Yeni kurulan hentbol kulüplerimize malzeme yardımı yanında maddi katkı yapıp desteklemeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi devlet bize bütçeyi verirken bu para federasyonun kasasında kalmamalı. Tüm bütçe kulüplerimize aktarılmalı. Bu yıl 14 kulüp yer alacak hentbol liglerinde ve hentbol tarihinde ilk kez özellikle büyükler kategorisinde hem kadınlar hem de erkeklerde 7 takım yer alacak. Bu bizim için gurur verici bir olay. Ayrıca altyapılar için çok daha fazla önem gösteriyoruz. Özellikle alt yapılara vereceğimiz katkı çok fazla olacak. 678 aktif sporcu sayımızı binli rakamlara çıkarma hedefine ulaşacağız” diyen Bahadır Ayhan, bu yıl yine ilk kez U14, U16 ve U18 liglerinde mücadele edecek sporcuların istatistiklerinin tutulacağını ve oynayacakları final maçlarının sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanacağını ifade etti. Hentbolu çok özlediklerini de sözlerine katan Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, 2021-2022 hentbol sezonunda tüm takımlara sakatlıksız, sağlıklı ve başarılı bir sezon diledi.













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04/10/2021 15:03