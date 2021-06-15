Hentbol U-16 Ligi başladı

Hentbol U16’da mücadele dün oynanan 4 karşılaşma ile başlarken, kadınlarda Ozanköy ve DİGEM, erkeklerde ise Özgür Adımlar ve Yükseliş ilk haftanın galipleri oldu.

Kadınlarda Ozanköy, UKÜ karşısında 13-19 galip gelirken, DİGEM ise Şahlan karşısında sahadan 20-14 galibiyetle ayrıldı.

Ozanköy’de Mutia 9 golle maçın en skorer ismi olurken, DİGEM’de Hatice 6 golle, Şahlan’da ise Melisa 7 golle ön plana çıkan isimler oldu.

Erkeklerde Özgür Adımlar UKÜ karşısında sahadan 8-39 galip ayrılırken, Yükseliş’de MGA karşısında sahadan 10-19 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Özgür Adımlar’da Hasan 9 golle maçın en skorer ismi oldu.

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15/06/2021 10:07