Hentbol U-16’da finalistler belirlendi

Hentbol’da Emre Uyanıktürk U-16 liginde finalistler belli oldu. Kadınlarda Şahlan takımının DİGEM ile final oynayacağı U-16 liginde erkeklerde ise YDÜ – UKÜ finali oynanacak. Dün akşam oynanan erkekler play – off ikinci karşılaşmalarının ardından YDÜ ikinci karşılaşmada Doğukent’i yine mağlup ederek adını finale yazdırdı. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise UKü – Levent takımlarının mücadelesinde UKÜ rakibi Levent’i ikinci maçta’da mağlup ederek adını finale yazdırdı. Dün akşam oynanan play – off ikinci karşılaşmalarında YDÜ – Doğukent’i 44-30 mağlup ederken, UKÜ ise Levent’i 41-23 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 6 Kasım Pazartesi oynanacak olan final ilk karşılaşmalarında program şu şekilde;

6 Kasım Pazartesi

Saat 18:00 Atatürk Spor Salonu ŞAHLAN – DİGEM U-16 Kadın

Saat 19:30 Atatürk Spor Salonu YDÜ – UKÜ U-16 Erkek

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV