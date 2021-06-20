Hentbol U-16’da ikinci hafta tamamlandı

Hentbol U-16’da ikinci hafta dün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Erkeklerde MGA-UKÜ, Özgür Adımlar – Yükseliş takımlarının mücadele ettiği günde, kadınlarda ise Şahlan – Ozanköy, UKÜ-DİGEM takımları mücadele etti. Günün ilk karşılaşmasında erkekler mücadelesinde MGA ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 9-9 berabere tamamlanan karşılaşmayı 18-12 kazanan taraf MGA takımı oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise kadınlar mücadelesinde UKÜ ile DİGEM karşı karşıya gelirken, ilk devreyi 8-6 mağlup kapatan DİGEM, ikinci devre daha iyi bir mücadele ortaya koyarak karşılaşmayı 11-14’lük skorla kapatarak günü galibiyetle tamamlamış oldu. Günün bir başka kadınlar mücadelesinde Şahlan – Ozanköy takımları karşılaşırken, rakibi Şahlan karşısında ilk devreyi 2-6 önde kapatan Ozanköy, karşılaşmayı da 10-13 önde kapatarak maçın kazananı oldu. Hentbol U-16’nın kapanış gününde Özgür Adımlar ile Yükseliş takımlara karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk devresi 18-4 Özgür Adımlar üstünlüğü ile kapanırken, maçın genelini iyi götüren Özgür Adımlar, karşılaşmayı da 30-16 kapatarak ikinci haftayı tamamlamış oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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20/06/2021 11:31