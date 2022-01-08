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Hentbol U18 Erkekler finalinde rakibi YDÜ’yü mağlup eden UKÜ şampiyon oldu

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08/01/2022

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Hentbol U18 Erkekler finalinde rakibi YDÜ’yü mağlup eden UKÜ şampiyon oldu

Hentbol U18 Erkekler finalinde rakibi YDÜ’yü mağlup eden UKÜ şampiyon oldu

Finalin üçüncü ayağında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan UKÜ oldu. Seriye 1-1 eşitlikle girilen play-off serisinde skoru 2-1 yapan UKÜ sezonun şampiyonu oldu. Mücadelenin ilk devresini rakibi YDÜ karşısında 17-12 önde kapatan UKÜ, ikinci yarısının büyük çekişmeye sahne olduğu mücadeleyi 28-27 kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı.

08/01/2022 20:24
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TAGS: hentbol, u18, ydü, ukü, şampiyon,
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