Hentbol U18 kadınlarda üçüncü hafta tamamlandı

Hentbol U18 kadınlarda üçüncü hafta bugün oynanan Şahlan – DİGEM ve Ozanköy – UKÜ karşılaşmaları ile tamamlandı. Şahlan DİGEM’i, UKÜ ise Ozanköy’ü mağlup ederek üçüncü haftayı galibiyetle kapatmış oldular. Girne Ertuğrul Apakan’da oynanan günün ilk karşılaşmasında İlk devresini rakibi Ozanköy’ün 13-6 önünde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 27-14 kazanarak haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.

UKÜ’de 12 golle oynayan Mercan karşılaşmanın en golcü ismi oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise Şahlan – DİGEM takımları mücadele etti. İlk devresini rakibi DİGEM karşısında 16-15 önde kapatan Şahlan maçı da 29-21 kazanarak haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu. Şahlan’da 11 golle oynayan Ülkü mücadelede ön plana çıkan isim oldu. Kadınlarda dördüncü hafta 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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30/10/2021 21:58