Hentbolcularımız Kosova’da mücadeleyi sürdürüyor

KKTC Hentbol Federasyonu karmalarının Kosova’daki karşılaşmaları devam ediyor. Erkek Karması dün Kosova’nın Vusthtri kentinde düzenlenen Tarstene Tota Anı turnuvasında ikinci olurken, Kadın karması ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde çıktığı ilk karşılaşamada Kosova’nın Ferızaj takımına mağlup oldu. Erkek karması KH Besa Famgas takımı ile oynadığı final maçında sahadan 44-29 mağlup ayrılarak turnuvayı ikinci olarak tamamlarken, Kadın karması çıktığı ilk karşılaşmada Ferızaj takımına 31-30 mağlup oldu.

Bugün yine mücadele edecekler

Kadınlar Karmamız bugün saat 16:00’da Metalurg Avtokomanda takımı ile karşılaşırken, erkek karmamız ise saat 20:00’de KH Rahovec takımı ile karşılaşacak.

Ediz ARIKAN: Çok iyi bir ortamdayız

Hentbol Federasyonu başkanı Ediz Arıkan, Kosova’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtirken, sporcularının da burada olmalarının hem ülke hem de hentbol adına son derece önemli olduğunu söyledi. Karşılaşmalara dün başladıklarını, bugün ise mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Arıkan, her şeyin son derece güzel olduğunu aktardı.