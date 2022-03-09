Hentbolda bereketli gece

Hentbolda Büyükler Liginde dün akşam erkeklerde 2, kadınlarda ise 1 karşılaşma oynandı.

Atatürk Spor Salonunda erkekler mücadelesinde G G - Alayköy, Levent - MGA maçları oynanırken, kadınlar karşılaşmasında ise Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda Ozanköy - DİGEM maçı oynandı.

Erkekler mücadelesinde gecenin ilk karşılaşmasında GG - Alayköy takımları mücadele etti. Rakibi Alayköy karşısında ilk yarıyı 22-10 önde kapatan GG sahadan 39-25 galip ayrıldı. GG takımında Zeeb 10 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.

Erkekler mücadelesinde gecenin ikinci karşılaşmasında ise Levent - MGA takımları mücadele etti. İlk devreyi 14-10 önde kapatan konuk MGA sahadan da 32-24 galip ayrılarak, rakibini mağlup etmeyi başardı. MGA’da Cafer 10 golle takımına en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu.

Kadınlarda ise tek maçın oynandığı gecede Girne’de Ozanköy - DİGEM takımları mücadele etti. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran DİGEM ilk devreyi rakibi karşısında 20-10 önde kapatırken sahadan da 35-18 galip ayrıldı.

Levent’in deplasman keyfi:24-30

Hentbolda büyük kadınlar liginde dün akşam oynanan karşılaşmada Ertuğrul Apakan Spor Salonunda Şahlan ile Levent takımları karşı karşıya geldi. Ligde play-off’u zorlayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf konuk Levent takımı oldu. İlk devreyi 18-13 önde kapatan konuk Levent, sahadan da 30-24 galip ayrılarak önemli bir galibiyete imza attı. Neslihan 7 golle Levent takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, Şahlan takımında Zuhal maçı yine 7 golle tamamlayan bir başka oyuncu oldu.

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09/03/2022 09:41