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Hentbol’da bilgiler tazelendi

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15/01/2022

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Hentbol’da bilgiler tazelendi

KKTC Hentbol Federasyonu başlayacak olan büyükler ligi öncesi hakemlere ara seminer düzenledi. Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan salonunda gerçekleşen seminerde bilgiler tazelenirken, mevcut kurallar yeniden irdelendi. Federasyon Genel Sekreteri ve MHK Başkanı Ediz Arıkan’ın nezaretinde yapılan semineri Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan’da yerinde takip etti. Sezon boyunca hakemlere yönelik eğitimlerin devam edeceği Hentbol Federasyonu’nda Şubat ayında Türkiye Hentbol Federasyonu MHK’nın da katılımı ile yeni bir seminer gerçekleştirilecek.

15/01/2022 09:48
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TAGS: Hentbol, spor, haber
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