Hentbolda büyükler ikinci haftada
Hentbolda Yaşama Sporla Bağlan Büyükler Liglerine bugün (15 Ekim Salı) oynanacak maçlarla devam edilecek.
14/10/2019
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KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu büyükler liglerinde ikinci hafta maçlarına bugün (15 Ekim Salı) başlanacak.
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu iş birliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde ilk 2 maç geçtiğimiz hafta oynanmıştı. Kadınlar Süper Ligi’nde ise sezonun ikinci lig maçı bugün (15 Ekim Salı) oynanacak. Sezonun açılış maçında Esentepe Efsane Yetenek Avcıları kızları Doğu Akdeniz Üniversitesi kızları karşısında 1 sayı farkla galip gelmeyi başarmıştı.
Erkeklerde GG ve YDÜ kazandı
Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde sezonun açılış maçında son şampiyon Gençlik Gücü, MGA karşısında 43-28 galip gelmişti. Sezonun ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Yükseliş erkekleri karşı karşıya gelmişti. RA 25 Salonu’nda oynanan mücadele baştan sonra zevkli ve çekişmeli geçti. İlk devresi 20-12 YDÜ erkekleri üstünlüğünde biten mücadeleyi YDÜ 30-29 kazanmayı başarırken takımın en skorer oyuncusu 10 sayı ile oynayan Hakan Avvuran oldu. Yükseliş erkeklerinden 15 sayı atan Güneş Tilki sahanın en skorer oyuncusuydu.
HAFTANIN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:
15 EKİM SALI
MGA Arena
Saat 19.00: MGA-Yükseliş (Erkekler Süper Lig)
Lala Mustafa Paşa S.S.
Saat 18.30: DAÜ-UKÜ (Kadınlar Süper Lig)
16 EKİM ÇARŞAMBA
CIU Arena
Saat 19.45: UKÜ-YDÜ (Erkekler Süper Lig)
17 EKİM PERŞEMBE
Ertuğrul Apakan Spor Salonu
Saat 18.00: Esentepe Ef.Y.Av.-YDÜ(Kadınlar Süper Lig)
FOTOĞRAFLAR: FERAH BARIŞSEV