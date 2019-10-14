Hentbolda büyükler ikinci haftada

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu büyükler liglerinde ikinci hafta maçlarına bugün (15 Ekim Salı) başlanacak.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu iş birliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde ilk 2 maç geçtiğimiz hafta oynanmıştı. Kadınlar Süper Ligi’nde ise sezonun ikinci lig maçı bugün (15 Ekim Salı) oynanacak. Sezonun açılış maçında Esentepe Efsane Yetenek Avcıları kızları Doğu Akdeniz Üniversitesi kızları karşısında 1 sayı farkla galip gelmeyi başarmıştı.

Erkeklerde GG ve YDÜ kazandı

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde sezonun açılış maçında son şampiyon Gençlik Gücü, MGA karşısında 43-28 galip gelmişti. Sezonun ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Yükseliş erkekleri karşı karşıya gelmişti. RA 25 Salonu’nda oynanan mücadele baştan sonra zevkli ve çekişmeli geçti. İlk devresi 20-12 YDÜ erkekleri üstünlüğünde biten mücadeleyi YDÜ 30-29 kazanmayı başarırken takımın en skorer oyuncusu 10 sayı ile oynayan Hakan Avvuran oldu. Yükseliş erkeklerinden 15 sayı atan Güneş Tilki sahanın en skorer oyuncusuydu.

HAFTANIN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

15 EKİM SALI

MGA Arena

Saat 19.00: MGA-Yükseliş (Erkekler Süper Lig)

Lala Mustafa Paşa S.S.

Saat 18.30: DAÜ-UKÜ (Kadınlar Süper Lig)

16 EKİM ÇARŞAMBA

CIU Arena

Saat 19.45: UKÜ-YDÜ (Erkekler Süper Lig)

17 EKİM PERŞEMBE

Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Saat 18.00: Esentepe Ef.Y.Av.-YDÜ(Kadınlar Süper Lig)

FOTOĞRAFLAR: FERAH BARIŞSEV

14/10/2019 14:03