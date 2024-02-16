Hentbol’da büyükler ligi start aldı

Hentbol’da büyükler ligi dün akşam oynanan erkekler karşılaşması ile start aldı. 2023-2024 hentbol sezonu çerçevesinde başlayan büyük erkekler liginde Yükseliş – UKÜ, Taşkınköy – GG takımları karşı karşıya geldi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada UKÜ Yükseliş’i, GG ise Taşkınköy’ü mağlup ederek lige galibiyetle başlamış oldu. Gecenin ilk karşılaşmasında Yükseliş ile UKÜ takımarı karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadara çekişmeli geçen maçın ilk devresini UKÜ rakibi karşısında 14-12 önde kapatırken, maçın ikinci deversinde de çekişmenin yaşandığı mücadelede karşılaşmayı 33-32 kazanan UKÜ lige galibiyetle başlamış oldu.

Gecenin ikinci karşılamasında ise son şampiyon GG ile Taşkınköy takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan GG ilk devreyi rakibi karşısında 23-12 önde kapatırken karşılaşmayı da 49-29 galip kapatarak lige yine fırtına gibi başlangıç yapmış oldu. Yükseliş UKÜ karşılaşmasında Yükseliş’ten Hasan Yılmaz 14 gol kaydederken, UKÜ’den Birol maçı 12 golle tamamlayan oyuncular oldu. Taşkınköy GG maçında ise GG takımından Ahmet Altan 12, Zeeb ise 13 golle maçı tamamlayan isimler oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV