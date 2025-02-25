Hentbol’da büyükler ligi start aldı 

Hentbol’da Dem’s Construction büyükler ligi bu akşam oynanan iki karşılaşma ile start aldı. Mağusa’da Dumlupınar – CB Gençlik Gücü, Lefkoşa’da ise Darbaz – UKÜ maçlarının oynandığı Dem’s Construction büyükler liginde zorlu süreç bu iki karşılaşma ile start almış oldu.

Gecenin galipleri GG ve UKÜ

Büyük erkekler ligin oynanan iki karşılaşmada Dumlupınar – CB Gençlik Gücü be Darbaz – UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Mağusa’da oynanan karşılaşmada GG rahat bir oyunun ardından rakibi Dumlupınar’ı 37-19 mağlup ederken, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada UKÜ, Darbaz’ı 44-35 mağlup ederek lige galibiyetle başlamışoldu.