Hentbolda çekişme sürüyor

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversite Spor Oyunları devam ediyor. 23. Üniversite Spor Oyunları Hentbol Şampiyonası’na CIU Arena’da yer alan üç karşılaşma ile devam edildi. Oynanan karşılaşmalar sonunda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) erkek takımları ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kadın takımı günü galibiyetle tamamladı.

Zorlu maç UKÜ’nün: 46-30

Günün ilk mücadelesinde ilk maçlarını kazanan UKÜ ve YDÜ erkek takımları karşılaştı.

UKÜ, ilk devresini 18-15 önde tamamladığı maçı 46-30 kazanarak ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. UKÜ’de Hasan Samet kaydettiği 10 golle takımının en skorer ismi oldu. YDÜ’den Şükrü Erdoğan’ın 15 gollük performansı ise takımının galibiyeti için yeterli olmadı.

DAÜ’den ilk galibiyet: 29-15

Günün ikinci maçında DAÜ ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi erkek takımları karşılaştı. İlk yarıyı 16-10 önde tamamlayan DAÜ, mücadeleyi 9-15 üstün tamamlayarak şampiyonadaki ilk galibiyetini elde etti. DAÜ’den Emre Demir 11 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.

GAÜ galibiyetle başladı: 25-17

Günün son maçında GAÜ ile DAÜ kadın takımları karşılaştı. GAÜ ilk yarıyı 13-8 önde kapattığı maçı 25-17 üstünlükle tamamlayarak ilk maçından galibiyetle ayrıldı. DAÜ ise ikinci maçını da kaybetti. GAÜ’den Melisa kaydettiği 8 golle hem takımının hem de maçın en skorer ismi oldu.

Üniversiteler arası hentbol müsabakalarına 17 Aralık Salı günü oynanacak maçlarla devam edilecek.