Hentbol’da çekişmeli gece

Hentbol’da U16 ligindeki amansız mücadele devam ediyor. Dün akşam oynanan iki karşılaşmada kadınlarda Miracle Esentepe – Şahlan, erkeklerde ise UKÜ – YDÜ takımları karşılaştı. Nefeslerin kesildiği ve kora kor mücadeleye sahne olan karşılaşmalarda kadınlarda Şahlan, Miracle Esentepe’yi 22-21 mağlup ederken, erkeklerde ise UKÜ, YDÜ’yü 32-31 mağlup etti. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan kadınlar mücadelesinde ilk devreyi rakibi Miracle Esentepe karşısında 11-10 önde kapatan Şahlan, mücadeleden de 22-21 galibiyetle ayrıldı. Günün bir diğer karşılaşmasında ise erkeklerde UKÜ ile YDÜ takımları CIU Arena’da karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olana mücadelenin ilk devresini rakibi karşısında 19-13 önde kapatan taraf YDÜ olsa da ikinci devre oyunu bırakmayan UKÜ sahadan 32-31 galip ayrılan taraf oldu. YDÜ takımında İsmet maçı 16 golle noktalarken, UKÜ takımında Ahmet ve İbrahim maçı 12’şer golle nokataladı.

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