Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası Heyecanı

Bugün oynanacak maçlar sonunda kupalar sahibini bulacak.

Hentbolda 2019-2020 sezonu büyükler kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kupası maçları ile başlıyor. Uzun zaman sonra hentbolda oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupasında kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), erkeklerde Gençlik Gücü (GG) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları karşı karşıya gelecek. Başkentte Atatürk Spor Salonunda bugün yer alacak Cumhurbaşkanlığı Hentbol Kupasında ilk olarak saat 17.00’de YDÜ-DAÜ kadınlar ve ardından da saat 19.00 UKÜ-GG erkekler maçı başlayacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da gelmesi planlanan kupa maçları öncesi takım antrenörleri heyecanlı açıklamalarda bulundular. Açıklamalar şöyle:

YDÜ Antrenörü Çiler Demirtay: Kupanın sahibi olmak istiyoruz

“Sezona Kupa ile başlamak istiyoruz. Çok değerli ve anlamlı bir kupa ve biz YDÜ camiası olarak kupanın sahibi olmak istiyoruz. Çekişmeli, temposu yüksek seyri güzel bir maç olacağı düşüncesindeyim. Adına yakışır, centilmence ve hak edenin kazanacağı bir maç olmasını temenni ederim.”

DAÜ Antrenörü Makbule Nurtunç: Kupayı müzemize getirmek istiyoruz

“Bu sezon ilk defa düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupasını YDÜ ile oynayacağız. Yeni sezona kupa ile güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yaklaşık 1 ay önce antrenmanlara başladık ve iyi bir tempo ile çalışıyoruz. Geçen sezona göre daha dar ama kaliteli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunun bilinci ile sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapıp bu anlamlı kupayı müzemize getirmek istiyoruz.”

GG Antrenörü Turgut Karamanoğlu: Kupayı kazanacağımıza inanıyorum

“2019-2020 sezonuna yeni bir heyecan ve ivme katan Cumhurbaşkanlığı makam kupası ile başlamak bizi heyecanlandırmıştır. Makam kupası olması Devlet erkanının sportif müsabakalarda daha çok yer alıp katılım göstermeleri bizler için çok anlamlıdır. Dilerim, güzel, mücadele ve seyir zevki yüksek bir kupa maçı yaşarız. Ben takımıma güveniyorum ve kupayı kazanacağımıza inanıyorum. Çok iyi çalışıyoruz ve bunu başarabilir. Tüm takımlara başarılar dilerim. Yeni sezon hayırlı olsun.”

UKÜ Antrenörü Bora Liman: Kupaya aralıksız antrenmanlarla hazırlanıyoruz

“2019-2020 hentbol sezonu tüm camiaya hayırlı olsun. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ile başlamak bize ayrı bir heyecan veriyor. Uzun zaman sonra bir makam kupası ile sezonu açıyoruz. Bu kupaya ve lige aralıksız yaptığımız antrenmanlarla hazırlanıyoruz, amacımız hentbol camiasına güzel maçlar izletmek. Kupaların adının geçtiği yerde UKÜ hentbol takımının isminin yer almasını hedeflemekteyiz. Cumhurbaşkanlığı Kupasında iki takıma da başarılar dilerim.”





03/10/2019 08:57