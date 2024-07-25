Hentbolda dostluk karşılaşmaları devam ediyor

KKTC Hentbol Federasyonunun daveti üzerine ülkemizde bulunan Sdusshors takımı ile Astana takımlarının ülkemiz takımları ile dostluk karşılaşmaları devam ediyor.

Dün akşam Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Şahlan ile Sdusshors takımı, KKTC Karması ile de Astana takımları karşı karşıya geldi. Gecenin ilk karşılaşmasında Şahlan ile Sdusshors takımları karşılaştı. Maçın genelinde üstün oynayan Sdusshors takımı ilk devreyi 16-8 önde kapatırken, karşılaşmadan da 35-16 galibiyetle ayrıldı.

Gecenin ikinci maçında ise KKTC Karması ile Astana takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kıyasıya geçen mücadelenin ilk devresini Karmamız karşısında 14-12 önde kapatan Astana takımı maçı da 31-30 galibiyetle noktaladı.