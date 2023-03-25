Hentbolda Favorilerin Günü

Hentbolda DEM’S Construction büyükler ligine bugün oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi. Kadınlarda 2, Erkeklerde 2, toplamda 4 karşılaşmanın oynandığı günde, UKÜ ve GG erkeklerde DİGEM ve UKÜ ise kadınlarda günü galibiyetle kapatan takımlar oldu. Günün ilk karşılaşmasında Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Şahlan ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk devresini 16-14 önde kapatan DİGEM ikinci yarıda kontrollü oyununu devam ettirerek sahadan 30-26 galip ayrılarak haftayı galip kapattı. Kadınlar liginde günün ikinci karşılaşmasında yine Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanan mücadelede Miracle Esentepe ile UKÜ takımları karşılaştı. Maçın büyük bölümünde etkili oynayan UKÜ, ilk devreyi rakibi Miracle Esentepe karşısında 17-9 önde kapatırken maçı da 30-22 galip noktaladı. Kadınlar mücadelesinin ardından Lefkoşa’da başlayan erkekler mücadelesinde Atatürk Spor Salonu’nda Doğukent ile GG takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar rahat bir oyun sergileyen GG ilk devreyi rakibi Doğukent karşısında 14-7 önde kapatırken, karşılaşmayı da 39-14 galibiyetle kapattı. Günün son maçında ise UKÜ ile MGA takımları mücadele etti. Maçın genelinde oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devreyi rakibi karşısında 24-8 önde kapatırken maçı da 58-18 galip kapatarak günün en farklı skoruna imza attı.

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25/03/2023 21:29